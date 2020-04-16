В Тамбовской области женщина обвиняется в гибели пожилого отца

16 Апр 2020 2020-04-16T13:11:23+03:00

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На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Знаменского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 10 декабря прошлого года, обвиняемая во время ссоры с 75-летним отцом ударила его ножом в голень и ушла к себе домой. Конфликт между ними произошел из-за того, что пенсионер сделал дочери замечание по поводу того, что она злоупотребляет алкоголем и продает односельчанам вещи и домашнюю птицу, чтобы выручить деньги на выпивку. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия в результате острой кровопотери от полученного колото-резаного ранения.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU