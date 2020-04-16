Тамбовчанам разрешили оформлять полис ОСАГО без прохождения техосмотра

16 Апр 2020 2020-04-16T14:31:24+03:00

Это можно сделать дистанционно без предъявления диагностической карты

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По информации пресс-службы администрации города Тамбова, жители областного центра смогут оформить полис ОСАГО без прохождения техосмотра в онлайн-режиме.

Если раньше заключить договор автогражданской ответственности можно было только при наличии диагностической карты, то сейчас у водителей есть возможность сначала оформить автогражданку, а техосмотр пройти позже. Однако в течение месяца после окончания пандемии коронавируса владельцу автомобиля нужно будет пройти процедуру и показать все необходимые документы.

- Из-за пандемии коронавируса многие станции техосмотра оказались закрыты, и автовладельцы не могут проверить состояние своих машин. Поэтому по рекомендации Банка России страховые компании пошли навстречу клиентам, – прокомментировал управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.

Полис ОСАГО по-прежнему оформляется на сайтах страховых компаний, его стоимость можно рассчитать заранее.

- Имейте ввиду, что продавать страховки дистанционно вправе только сами страховщики. Если вдруг вы увидели, что выгодный онлайн-полис предлагает страховой агент или брокер, это незаконно. Скорее всего, вы столкнулись с мошенниками, – говорит Михаил Носенков.

ИСТОЧНИК KP.RU