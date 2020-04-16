2020-04-16T11:02:32+03:00
Общество

Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом

Это позволяет клиентам банка проводить сделки по приобретению жилья с использованием заемных средств даже в условиях всеобщей самоизоляции
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что абсолютное большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, сегодня можно решить на портале «ДомКлик» от Сбербанка, тем не менее для подписания документов требуется личное присутствие заемщика. Банк решил эту проблему, организовав выезд сотрудника к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк:

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы люди могли решить жилищный вопрос даже в сложившихся обстоятельствах. Мы понимаем, что многие сейчас находятся в подвешенном состоянии "посередине" сделки, и знаем, как это исправить. Сотрудники, которые выезжают домой к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты и должным образом проинструктированы. Подчеркну, что остальные аспекты ипотеки — выбор объекта недвижимости, подача заявки, обслуживание кредита и прочее — не требуют офлайн-встреч и без проблем реализуются дистанционно на портале "ДомКлик", поэтому на них текущая ситуация никак не влияет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчане смогут посмотреть на сайте епархии прямую трансляцию Пасхального богослужения
Тамбовчанам разрешили оформлять полис ОСАГО без прохождения техосмотра
Два новых садика Тамбова объявили набор в группы
В Тамбовской области женщина обвиняется в гибели пожилого отца
В Тамбове подростки гуляют по улицам, несмотря на режим самоизоляции
Тамбовским предпринимателям могут отсрочить плату за аренду муниципальных помещений и земли
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом
В Тамбове высадят более 2,5 миллионов саженцев цветов
Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала
На севере Тамбова в тройной аварии пострадали двое мужчин
Липчанин обокрал супермаркет в Мичуринске
В Тамбовской области выдано всего четыре кредита на выплату зарплат по ставке 0%
Коронавирус в Тамбове, новости на 15 апреля 2020 года: число заболевших за последние сутки выросло на 19 человек
За сутки в Тамбовской области оштрафовали трех человек, нарушивших режим самоизоляции
Полицейские задержали мичуринца, укравшего куртку из магазина
В Тамбове будут штрафовать продавцов, которые работают без масок
Тамбовчанка ответит в суде за смерть 6-месячной дочери, которую она задавила во сне своим телом
В Котовске отремонтируют дороги на 18 улицах