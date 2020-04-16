В Тамбове подростки гуляют по улицам, несмотря на режим самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T12:31:06+03:00

Родителей призывают следить за своими детьми и не отпускать их гулять Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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В Тамбове прошел рейд по местам вероятного скопления подростков. Его провела комиссия по делам несовершеннолетних. Как оказалось, юные тамбовчане пренебрегают режимом самоизоляции и гуляют на улицах.

Больше всего подростков оказалось на Набережной. Молодые люди собираются целыми компаниями и не соблюдают элементарные меры безопасности.

- Главное в нашей работе - предупреждение и устранение факторов риска, профилактика. В ходе рейда мы провели профилактические беседы с подростками. Кроме этого в режиме видеозвонка пообщались с их законными представителями, довели до каждого требования соблюдения самоизоляции и контроля за несовершеннолетними. Мы призываем родителей следить за детьми, не пренебрегать рекомендациями специалистов-медиков и оставаться дома, - сказала консультант отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Адамова.

ИСТОЧНИК KP.RU