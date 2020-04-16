На севере Тамбова в тройной аварии пострадали двое мужчин

16 Апр 2020 2020-04-16T10:14:10+03:00

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Авария с участием двух автомобилей произошла 15 апреля в 11 часов 16 минут на улице Рылеева в районе дома №100 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 43-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Honda CR-V», выезжая с прилегающей территории, врезалась в «Renault Duster», под управлением 45-летнего мужчины. После столкновения автомобиль потерял управление, выехал на полосу встречного движения а потом «влетел» в парковочный карман, где в это время стоял «УАЗ 390944». В момент аварии в этом автомобиле находился 50-летний мужчина.

- В результате аварии травмы получили пассажиры «Renault Duster», мужчины 25 и 30 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU