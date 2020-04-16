Тамбовским предпринимателям могут отсрочить плату за аренду муниципальных помещений и земли

16 Апр 2020 2020-04-16T11:48:06+03:00

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Тамбовские предприниматели, которые арендуют муниципальные помещения или землю, могут получить отсрочку по платежам. По данным администрации города Тамбова, такой вопрос сейчас прорабатывается в мэрии.

Глава города Наталия Макаревич поручила в кратчайшие сроки проработать все юридические вопросы, организовать работу по предоставлению льгот и довести необходимую информацию до представителей малого и среднего предпринимательства. При этом отмечается, что даже с учетом выпадающих доходов все бюджетные обязательства должны быть исполнены.

- Важно сохранить бюджет развития и в полном объёме исполнить взятые перед горожанами обязательства по благоустройству дворовых и общественных территорий, строительству новых детских садов, ремонту и строительству дорог,- сказала Макаревич.

ИСТОЧНИК KP.RU