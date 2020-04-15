2020-04-15T18:47:50+03:00
Общество

В Тамбовской области выдано всего четыре кредита на выплату зарплат по ставке 0%

Еще 129 предприятий области просят кредитные организации о реструктуризации долга
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Предприниматели Тамбовской области обращаются в кредитные организации за помощью. Как сообщает областная администрация, на сегодняшний день в банки от предприятий поступило 140 таких обращений, из них 129 - о реструктуризации. По заявлениям о выдаче кредита на заработную плату под 0% одним из банков принято 4 положительных решения. Всего по этой программе в Тамбове работают три кредитные организации. Оказать поддержку предпринимателям обещают на уровне региона.

- Управлением регионального развития и поддержки предпринимательской деятельности прорабатывается пакет региональных мер поддержки для организаций (МСП), осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, перечень которых утвержден правительством России, - говорит и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачев. - Разработана программа льготных микрозаймов под зарплату и аренду. Из федерального бюджета региональной микрофинансовой организации предусмотрено на эти цели 76,5 млн рублей. В областном бюджете предусмотрено софинансирование в размере 7,5 млн. рублей,

ИСТОЧНИК KP.RU

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