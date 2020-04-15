Коронавирус в Тамбове, новости на 15 апреля 2020 года: число заболевших за последние сутки выросло на 19 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T20:24:15+03:00

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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 15 апреля 2020 года: количество подтвержденных случаев заболевания в нашем регионе за последние сутки увеличилось с 83 до 102 человек. 6 из них выздоровели. Самое большое количество инфицированных зафиксировали 14 апреля, диагноз поставили 35 людям. 15 апреля инфекция подтвердилась еще у 19 человек. Коронавирус обнаружили у 7 мужчин и 11 женщин в возрасте от 18 до 67 лет, а также у 5-летнего ребенка. 5 заболевших приехали из других регионов, 14 контактировали с носителями инфекции.

- На госпитализации находятся 80 человек (56 из них с подтвержденным диагнозом, 11 - с подозрением,5 тестов - в работе), диагноз «пневмония» поставлен 19 пациентам, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции. - Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 541 (из них подтверждённых случаев - 40). Снято с наблюдения на дому – 1487.

ИСТОЧНИК KP.RU