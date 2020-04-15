За сутки в Тамбовской области оштрафовали трех человек, нарушивших режим самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T18:27:26+03:00

Штрафы для нарушителей составили от 1 до 3 тысяч рублей Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

По решению суда людям придется выплатить от 1 до 3 тысяч рублей

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15 марта в Октябрьском суде Тамбова и Мичуринском городском суде рассмотрели в общей сложности три протокола, составленных по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Нарушение предусматривает штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

В итоге, как сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции, суд областного центра наложил на нарушителя режима самоизоляции штраф в 3 тысячи рублей. Двоим жителям наукограда придется заплатить по 1 тысяче рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU