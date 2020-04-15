2020-04-15T17:40:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбове будут штрафовать продавцов, которые работают без масок

Кроме того, с ними расторгнут договор на предоставление торгового места
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове прошел рейд на Центральном рынкеВ Тамбове прошел рейд на Центральном рынкеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг совместно с полицейскими провели рейд на Центральном рынке города Тамбова. Они проверили, все ли продавцы носят маски и как соблюдают правила безопасной торговли.

Согласно распоряжению администрации Тамбовской области от 08.04.22020 № 194-р, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции все продавцы сельхозпродукции, мяса, молочных изделий и других продовольственных и непродовольственных товаров обязаны иметь дезинфицирующие средства, запас одноразовых масок из расчета их замены каждые два часа и перчаток.

Как показала проверка, в целом, санитарный режим соблюдается. Практически все продавцы на Центральном рынке работают в масках, а также обрабатывают полы, двери и прилавки дезинфицирующими средствами.

- Мы рекомендовали директору МУП «Центральный рынок» усилить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства в условиях пандемии и ознакомить под роспись всех продавцов с этими требованиями. Повторное нарушение, выявленное в ходе обязательного внутреннего контроля, повлечет наложение штрафа и расторжение договора на предоставление торгового места, - сказала и.о. председателя комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг Марина Алмаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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