В Тамбове будут штрафовать продавцов, которые работают без масок
Комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг совместно с полицейскими провели рейд на Центральном рынке города Тамбова. Они проверили, все ли продавцы носят маски и как соблюдают правила безопасной торговли.
Согласно распоряжению администрации Тамбовской области от 08.04.22020 № 194-р, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции все продавцы сельхозпродукции, мяса, молочных изделий и других продовольственных и непродовольственных товаров обязаны иметь дезинфицирующие средства, запас одноразовых масок из расчета их замены каждые два часа и перчаток.
Как показала проверка, в целом, санитарный режим соблюдается. Практически все продавцы на Центральном рынке работают в масках, а также обрабатывают полы, двери и прилавки дезинфицирующими средствами.
- Мы рекомендовали директору МУП «Центральный рынок» усилить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства в условиях пандемии и ознакомить под роспись всех продавцов с этими требованиями. Повторное нарушение, выявленное в ходе обязательного внутреннего контроля, повлечет наложение штрафа и расторжение договора на предоставление торгового места, - сказала и.о. председателя комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг Марина Алмаева.
ИСТОЧНИК KP.RU