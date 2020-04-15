Тамбовчанка ответит в суде за смерть 6-месячной дочери, которую она задавила во сне своим телом

15 Апр 2020 2020-04-15T17:25:42+03:00

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В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, вечером, 19 февраля этого года, обвиняемая, употребив с мужем спиртное, легла спать на диван. Рядом с собой женщина положила шестимесячную дочь. Проснувшись утром, тамбовчанка обнаружила, что малышка не подает признаков жизни. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки наступила в результате механической асфиксии.

- Во время сна обвиняемая своим телом перекрыла дыхательные пути младенца. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU