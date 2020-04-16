Липчанин обокрал супермаркет в Мичуринске
Мужчина промышлял воровством и в соседних областях
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В Мичуринске сотрудники полиции задержали 36-летнего липчанина за кражу продуктов питания и алкоголя из супермаркета, расположенного на улице Красной. Ущерб составил около четырех тысяч рублей. Также стражи порядка установили, что мужчина совершил ряд аналогичных преступлений на территориях Липецкой и Воронежской областей.
- Подозреваемый был опрошен, получены признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU