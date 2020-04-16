2020-04-16T09:29:37+03:00
Происшествия

Липчанин обокрал супермаркет в Мичуринске

Мужчина промышлял воровством и в соседних областях
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мичуринске сотрудники полиции задержали 36-летнего липчанина за кражу продуктов питания и алкоголя из супермаркета, расположенного на улице Красной. Ущерб составил около четырех тысяч рублей. Также стражи порядка установили, что мужчина совершил ряд аналогичных преступлений на территориях Липецкой и Воронежской областей.

- Подозреваемый был опрошен, получены признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчане смогут посмотреть на сайте епархии прямую трансляцию Пасхального богослужения
Тамбовчанам разрешили оформлять полис ОСАГО без прохождения техосмотра
Два новых садика Тамбова объявили набор в группы
В Тамбовской области женщина обвиняется в гибели пожилого отца
В Тамбове подростки гуляют по улицам, несмотря на режим самоизоляции
Тамбовским предпринимателям могут отсрочить плату за аренду муниципальных помещений и земли
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом
В Тамбове высадят более 2,5 миллионов саженцев цветов
Сбербанк упростил оформление ипотечных кредитов с использованием материнского капитала
На севере Тамбова в тройной аварии пострадали двое мужчин
Липчанин обокрал супермаркет в Мичуринске
В Тамбовской области выдано всего четыре кредита на выплату зарплат по ставке 0%
Коронавирус в Тамбове, новости на 15 апреля 2020 года: число заболевших за последние сутки выросло на 19 человек
За сутки в Тамбовской области оштрафовали трех человек, нарушивших режим самоизоляции
Полицейские задержали мичуринца, укравшего куртку из магазина
В Тамбове будут штрафовать продавцов, которые работают без масок
Тамбовчанка ответит в суде за смерть 6-месячной дочери, которую она задавила во сне своим телом
В Котовске отремонтируют дороги на 18 улицах