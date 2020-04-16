В Тамбове высадят более 2,5 миллионов саженцев цветов
В текущем году в скверах и парках Тамбова высадят более 2,5 миллионов саженцев самых разных видов и сортов бегоний, петуний, верберы, герберы, флоксов, виолы, декоративной капусты, лаванды, бархатцев, колеуса и др. Этим будут заниматься сотрудники муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения».
По словам главного агронома «Дирекции благоустройства и озеленения» Надежды Новиковой, рассада в теплице уже готова для высадки в грунт и на малые архитектурные формы. Кроме того, ждут своего часа подвесные вазоны и объекты вертикального озеленения городских улиц.
Традиционно весенняя посадка цветов начинается в сквере Сочи накануне Дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Затем город начинают украшать к 1 мая и Дню Победы.
- Это год у нас особенный, юбилейный. Мы готовим много интересных решений, в числе которых объекты вертикального озеленения, выполненные в цветах георгиевской ленты, - сказала Надежда Новикова.
Также на улицах Тамбова планируется высадить новые сорта растений. Это ампельная петунья новой сортосерии «Петхоа». Она отличается большим диметром цветка, хорошей выносливостью неблагоприятных погодных условий и устойчивостью к жаре.
ИСТОЧНИК KP.RU