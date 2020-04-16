2020-04-16T10:59:35+03:00
Общество

В Тамбове высадят более 2,5 миллионов саженцев цветов

В этом году улицы города украсят новыми сортами растений
Ксения АЛЕШИНА
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В текущем году областной центр украсит ампельная петунья новой сортосерии «Петхоа»В текущем году областной центр украсит ампельная петунья новой сортосерии «Петхоа»Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В текущем году в скверах и парках Тамбова высадят более 2,5 миллионов саженцев самых разных видов и сортов бегоний, петуний, верберы, герберы, флоксов, виолы, декоративной капусты, лаванды, бархатцев, колеуса и др. Этим будут заниматься сотрудники муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения».

По словам главного агронома «Дирекции благоустройства и озеленения» Надежды Новиковой, рассада в теплице уже готова для высадки в грунт и на малые архитектурные формы. Кроме того, ждут своего часа подвесные вазоны и объекты вертикального озеленения городских улиц.

Традиционно весенняя посадка цветов начинается в сквере Сочи накануне Дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Затем город начинают украшать к 1 мая и Дню Победы.

- Это год у нас особенный, юбилейный. Мы готовим много интересных решений, в числе которых объекты вертикального озеленения, выполненные в цветах георгиевской ленты, - сказала Надежда Новикова.

Также на улицах Тамбова планируется высадить новые сорта растений. Это ампельная петунья новой сортосерии «Петхоа». Она отличается большим диметром цветка, хорошей выносливостью неблагоприятных погодных условий и устойчивостью к жаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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