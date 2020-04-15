2020-04-15T16:46:12+03:00
Общество

В Котовске отремонтируют дороги на 18 улицах

Работы уже начались
Ксения АЛЕШИНА
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Всего планируется привести в порядок 2400 квадратных метров дорожного полотнаВсего планируется привести в порядок 2400 квадратных метров дорожного полотна
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В Котовске приступили к ямочному ремонту дорог. Всего в этом году планируется привести в порядок 2400 квадратных метров дорожного полотна на 18 городских улицах. Сейчас рабочие проводят подготовительные работы на улице Свободы, а затем они перейдут на улицу Советскую со стороны выезда из города.

- Выполнять работы по ямочному ремонту автомобильных дорог будет подрядная организация «Городское хозяйство», которая заключила с администрацией города муниципальный контракт. В первую очередь ремонт будет сделан по автобусному маршруту, - сообщили в пресс-службе администрации Котовска.

Кроме того, будет проведен капитальный ремонт дороги на улице Красногвардейской от улицы Советской до улицы Набережной. На ее ремонт потратят 20 млн рублей. Также здесь обустроят тротуары с бортовым камнем, бордюром и благоустроят зеленые зоны.

Фото: пресс-служба администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU

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