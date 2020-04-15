2020-04-15T16:02:01+03:00
Общество

Руководство завода «Октябрь» получило предостережение от прокурора за создание очереди на проходной

Перед работой сотрудникам измеряли температуру, и это привело к скоплению людей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В прокуратуре Советского района города, по распоряжению прокурора области, провели проверку информации о том, что возле завода «Октябрь» перед началом работы возникает столпотворение сотрудников. Выяснилось, что чтобы обезопасить работников от коронавирусной инфекции, руководство завода приняло решение измерять людям температуру. Это и вызвало задержку на проходной, а как следствие – очереди. Во время проверки эта информация подтвердилась.

- Установлено, что в нарушение действующих санитарных норм и нормативно-правовых актов о мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в организации не была обеспечена возможность соблюдения дистанции между сотрудниками предприятия не менее 1,5 метра в рамках ежедневного бесконтактного измерения температуры тела работников, - сообщает прокуратура Тамбовской области. – Это создавало угрозу возникновения коронавирусной инфекции.

Прокуратура Советского района объявила руководителю предприятия предостережение. Известно, что сейчас на заводе увеличили количество термометров, что позволяет ускорить процесс измерения температуры и исключает очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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