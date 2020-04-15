Тамбовчан, которые занимают ведомственное жилье Минобороны, не выгонят на улицу

15 Апр 2020 2020-04-15T14:46:01+03:00

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Жителей поселка Березка, которые столкнулись с угрозой выселения из квартир, оставят в покое. Напомним, многие из этих людей всю жизнь проработали в местной военной части и занимали ведомственное жилье. После того, как часть расформировали, люди остались в квартирах. В ноябре прошлого года стало известно, что Минобороны потребовало освободить ведомственное жилье тех, кто никаких взаимоотношений с военным ведомством не имеет. При этом выселения требовали в судебном порядке без предоставления другого жилья. 87 семей попросту выгоняли на улицу.

В марте 2020 года администрация региона обратилась к Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу с просьбой рассмотреть вопрос о передаче жилых помещений, в которых проживают выселяемые граждане, в муниципальную собственность. На днях военное ведомство сообщило о положительном решении этого вопроса.

- В целях снятия социальной напряженности в Минобороны приняты следующие решения: жилые помещения, занимаемые лицами, не имеющими отношения к Минобороны России (71 квартира), а также невостребованные для дальнейшего использования (45) квартир подлежат передаче в муниципальную собственность; жилые помещения, заселенные лицами гражданского персонала (55 квартир), а также свободные (32 квартиры) планируется использовать для обеспечения военнослужащих и лиц гражданского персонала, - говорится в письме за подписью заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Сейчас готовится распорядительный акт Министерства обороны Российской Федерации, после которого будет проведена процедура передачи жилых помещений в собственность Новолядинского поссовета.

ИСТОЧНИК KP.RU