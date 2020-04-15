Почти 300 многоэтажек вошли в программу капремонта в Тамбовской области на 2020 год

15 Апр 2020 2020-04-15T13:47:33+03:00

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В 2020 году в Тамбовской области запланирован капитальный ремонт 298 многоэтажек, расположенных на территории 35 муниципальных образований. На эти цели будет направлено 700,5 миллиона рублей. Жилищные условия улучшат 27 742 человека. На данный момент отбор подрядчиков состоялся по десяти многоквартирным домам, заключены договоры подряда. Речь идет о пяти многоэтажках, расположенных в Моршанском районе, и стольких же домах в Тамбове. При этом в Моршанском районе подрядчик приступил к выполнению ремонта крыш многоэтажек, а в двух домах Котовска по программе капремонта-2020 уже заменили лифтовое оборудование.

Основным видом работ остается ремонт крыш. В 2020 году планируется отремонтировать 158 крыш домов на сумму 215 миллионов рублей.

Второе востребованное направление - ремонт инженерных систем. Работы пройдут на 91 многоэтажке. Их стоимость составит 93 миллиона рублей. Сохраняет актуальность и замена лифтового оборудования. В 2020 году в 24 домах региона заменят 102 лифта на сумму 203,7 миллиона рублей.

На данный момент в двух многоквартирных домах Котовска уже установлено новое лифтовое оборудование. Так, в многоэтажке по улице Посконкина, 28А заменили тринадцать лифтов. На эти цели было направлено 23,4 миллиона рублей. Два новых лифта довозят до квартир жильцов дома 17 по улице Гаврилова. Их замена обошлась в 3,9 миллиона рублей.

Как пояснили в Фонде ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, сейчас проводятся процедуры отбора подрядных организаций в Первомайском, Знаменском, Тамбовском районах, городах Рассказово и Тамбов. По пяти домам в Тамбове начата подготовка проектно-сметной документации, после согласования которой стартуют и ремонтные работы.

- До 1 июня 2020 года муниципалитеты должны провести отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту. До 15 октября завершить работы по ремонту мягких кровель, фасадов, инженерных сетей теплоснабжения. До 15 декабря выполнить все запланированные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU