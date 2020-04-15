2020-04-15T13:20:42+03:00
Общество

Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов

Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
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В ходе встречи Владимир Салмин проинформировал губернатора об основных показателях работы банка в первом квартале 2020 года. Отмечалось, что Центрально-Черноземный банк сохранил высокий уровень присутствия на основных финансовых рынках Воронежской области. По-прежнему почти половина населения области и более трети организаций и предпринимателей доверяют банку ведение своих финансовых операций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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