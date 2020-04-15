2020-04-15T15:10:44+03:00
Происшествия

Тамбовчанин похитил мусорные контейнеры в северной части города

Мужчина собирался сдать их в пункт приема металлолома
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские раскрыли кражу металлических контейнеров с улицы Мичуринской, которая произошла в марте этого года. Выяснилось, что преступление совершил 36-летний местный житель, проживающий на улице Ореховой.

Как оказалось, тамбовчанин поместил контейнеры к себе в автомобиль и уехал. Мужчина собирался сдать их в пункт приема металлолома, но не успел.

- Задержанный злоумышленник признал свою вину. Похищенное он планировал реализовать в пункте сдачи металлолома. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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