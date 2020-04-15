Полицейские задержали мичуринца, укравшего куртку из магазина

15 Апр 2020 2020-04-15T18:01:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские раскрыли грабеж, произошедший в конце декабря прошлого года в торговом центре на улице Советской города Тамбова. Неизвестный молодой человек зашел в один из магазинов с одеждой якобы за покупками. Парень долго высматривал товар, затем выбрал мужскую куртку и убежал вместе с ней из помещения. Продавцы не смогли догнать вора и вызвали полицию.

Стражи порядка установили, что к краже причастен 21-летний житель Мичуринска. Недавно молодого человека задержали. В отделе полиции он дал признательные показания и сознался в преступлении.

По словам мичуринца, на кражу его подтолкнули материальные трудности. Он продал по дешевке украденную куртку и потратил деньги на личные нужды.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU