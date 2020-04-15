2020-04-15T13:06:12+03:00
Происшествия

В Тамбове закончили расследование уголовного дела о краже 1,5 млн рублей у пассажира автобуса

В преступлении обвиняют водителя
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В феврале этого года 42-летний житель города Тамбова возвращался в областной центр с крупной суммой денег. Мужчина реализовал квартиру в одном из близлежащих городов региона. По дороге в междугороднем автобусе он уснул и не заметил, как у него пропали полтора миллиона рублей. Пассажиров, сидевших рядом уже не было, а водитель сказал, что ничего не знает о кражи. Тогда тамбовчанин обратился за в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги мог взять водитель автобуса, который поначалу категорически отрицал свое причастность к преступлению. По факту кражи крупной суммы денег в следственном управлении УМВД России по городу Тамбову возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». В итоге оперативникам удалось найти улики, подтверждающие, что хищение денег совершил 27-летний водитель автобуса. По решению суда его арестовали и поместили в изолятор временного содержания УМВД. В краже мужчина признался, а также рассказал, что деньги спрятал у своих родственников, где их и нашли. 1,5 млн рублей вернули владельцу.

- В апреле расследование этого уголовного дела было окончено, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - С обвинительным заключением оно направлено в прокуратуру Октябрьского района города Тамбова для его утверждения. Законодательством за кражу, совершенную в особо крупном размере, предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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