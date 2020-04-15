В Тамбовской области молодые люди украли из «ГАЗели» предпринимателя два ящика с лимонадом
В городе Уварово на улице Заводской из «Газели», принадлежащей местному предпринимателю, была совершена кража двух ящиков лимонада. Злоумышленники повредили боковое стекло в автомобиле и таким образом проникли внутрь, чтобы похитить напитки.
Полицейские установили, что кражу совершили двое парней – 18 и 20 лет, проживающие в микрорайоне «Молодежный». Похищенные напитки они собирались продать, но не успели.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным ч.2 ст. 158 «Кража». Санкцией статьи виновным определяется наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, придется возместить материальный ущерб, причиненный автовладельцу. Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности злоумышленников к совершению подобных преступлений. Один из них уже не раз привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU