В Тамбовской области молодые люди украли из «ГАЗели» предпринимателя два ящика с лимонадом

15 Апр 2020 2020-04-15T12:16:27+03:00

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В городе Уварово на улице Заводской из «Газели», принадлежащей местному предпринимателю, была совершена кража двух ящиков лимонада. Злоумышленники повредили боковое стекло в автомобиле и таким образом проникли внутрь, чтобы похитить напитки.

Полицейские установили, что кражу совершили двое парней – 18 и 20 лет, проживающие в микрорайоне «Молодежный». Похищенные напитки они собирались продать, но не успели.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным ч.2 ст. 158 «Кража». Санкцией статьи виновным определяется наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, придется возместить материальный ущерб, причиненный автовладельцу. Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности злоумышленников к совершению подобных преступлений. Один из них уже не раз привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU