2020-04-15T12:16:27+03:00
Происшествия

В Тамбовской области молодые люди украли из «ГАЗели» предпринимателя два ящика с лимонадом

Парням грозит крупный штраф или лишение свободы до 5 лет
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Уварово на улице Заводской из «Газели», принадлежащей местному предпринимателю, была совершена кража двух ящиков лимонада. Злоумышленники повредили боковое стекло в автомобиле и таким образом проникли внутрь, чтобы похитить напитки.

Полицейские установили, что кражу совершили двое парней – 18 и 20 лет, проживающие в микрорайоне «Молодежный». Похищенные напитки они собирались продать, но не успели.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным ч.2 ст. 158 «Кража». Санкцией статьи виновным определяется наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, придется возместить материальный ущерб, причиненный автовладельцу. Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности злоумышленников к совершению подобных преступлений. Один из них уже не раз привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области молодые люди украли из «ГАЗели» предпринимателя два ящика с лимонадом
Под Мичуринском водитель «Шевроле Нива» свалился в кювет
В Тамбове принялись за покраску бордюров, ограждений и урн
В столкновении иномарок в Тамбове пострадали два человека, в том числе 19-летняя девушка
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет
В Тамбовской области без вести пропал 57-летний мужчина
В Первомайском районе Тамбовщины ужесточили меры борьбы с коронавирусом
Тамбовчанам запретили посещение церквей и кладбищ
Жителю Тамбовщины грозит до 5 лет колонии за угон «семерки», принадлежащей односельчанину
В Тамбове от клещей обработали парк «Дружба»
Тамбовчане могут попасть на прием в МФЦ только по предварительной записи
Многоэтажки в микрорайонах МЖК и Пехотка Тамбова останутся без холодной воды
В тамбовских колониях осужденные общаются с родственниками по видеосвязи
В Тамбовской области заработал «Детский сад онлайн»