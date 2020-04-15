В столкновении иномарок в Тамбове пострадали два человека, в том числе 19-летняя девушка

15 Апр 2020 2020-04-15T10:10:53+03:00

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14 апреля в 19 часов 20 минут на улице Базарной в районе дома №89 города Тамбова произошла авария, в которой пострадали два человека. Как сообщили в региональном УГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «Audi 80» проезжая нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, столкнулся с автомобилем «Kia Sportage» под управлением 63-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили девятнадцатилетняя пассажирка автомобиля «Audi 80», которая была доставлена в 3-ю городскую больницу города Тамбова, а также 64-летняя пассажирка «Kia Sportage», ее медик осмотрели на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Пострадали пассажирки обоих автомобилейФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU