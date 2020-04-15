Под Мичуринском водитель «Шевроле Нива» свалился в кювет

15 Апр 2020 2020-04-15T11:29:23+03:00

Машина "вылетела" с трассы и опрокинулась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, произошла 14 апреля в 11 часов 50 минут на 5 километре автодороги «Станция Никольская-Большая Сосновка», проходящей по территории Мичуринского района. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 64-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» «вылетел» в кювет, после чего его машина опрокинулась.

- В результате аварии водитель получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пенсионера доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская городская больница им. Брюхоненко».

В ДТП пострадал пожилой водительФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU