2020-04-14T20:50:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Первомайском районе Тамбовщины ужесточили меры борьбы с коронавирусом

Закрываются рынки и ярмарки, а для приезжающих из других регионов вводится двухнедельный режим самоизоляции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В районе обнаружили много случаев заболевания коронавирусомВ районе обнаружили много случаев заболевания коронавирусом
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14 апреля в Тамбовской области подписал постановление о дополнительных ограничительных мероприятиях в рамках борьбы с распространением коронавируса, которые будут действовать на территории Первомайского района до 30 апреля. Здесь зафиксировали 13 случаев заболевания коронавирусом. Теперь в районе должны быть закрыты магазины, кроме тех, что торгуют продуктами и предметами первой необходимости, разрешается работать зоомагазинам и салонам сотовой связи.

- Временно приостановлена работа розничных рынков и ярмарок, нестационарных объектов розничной торговли, функционирующей на принципах развозной и разносной торговли, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Жителям рекомендовали оплачивать коммунальные услуги с помощью интернета.

Все прибывающие в район из других регионов, в том числе первомайцы, работающие вахтовым методом, обязаны сразу же сообщить в местную администрацию о своем приезде, а также оставить адрес и контакты.

Для таких людей вводится требование оставаться дома на самоизоляции и исключить все контакты, в том числе с членами семьи, на 14 дней. При появлении первых симптомов простудного заболевания нужно сразу же вызвать врача.

Управлению здравоохранения области поручено выявить всех, кто контактировал с инфицированными и обеспечить за ними медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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