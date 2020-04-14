2020-04-14T19:39:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Тамбовчанам запретили посещение церквей и кладбищ

Ограничение будет действовать как минимум до 30 апреля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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За нарушение запрета тамбовчанам грозят немалые штрафыЗа нарушение запрета тамбовчанам грозят немалые штрафы
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Главный санитарный врач по Тамбовской области Владимир Агафонов распорядился ограничить проведение на территории региона любых религиозных массовых мероприятий. Постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в Тамбовской области руководитель регионального управления Роспотребнадзора подписал 14 апреля. Соответствующие предписания направлены во все епархии Тамбовской митрополии.

- В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Тамбовской области, с 14 по 30 апреля ограничивается проведение религиозных массовых обрядов и церемоний любых конфессий, - сообщает администрация региона. - Временно приостанавливается посещение гражданами церквей. Исключение составляют священнослужители и лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужения и организации онлайн и видеотрансляций богослужений.

До 30 апреля также ограничен доступ граждан на кладбища, за исключением проведения похорон и оказания ритуальных услуг.

На территориях и в зданиях церквей и других религиозных объектах должно быть обеспечено проведение дезинфекционных мероприятий.

Ознакомиться с текстом постановления можно по ссылке: http://68.rospotrebnadzor.ru/content/527/51418/

ИСТОЧНИК KP.RU

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