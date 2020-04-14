Многоэтажки в микрорайонах МЖК и Пехотка Тамбова останутся без холодной воды

14 Апр 2020 2020-04-14T15:59:11+03:00

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Ночью 15 апреля сотрудники АО «Тамбовские коммунальные системы» будут устанавливать прибор учета на водовод диаметром 300 мм. Из-за этого с 0 часов и до 6 утра 15 апреля не будет холодной воды в жилых домах по нечетной стороне от дома 1/1 по улице Астраханской и по четной стороне от дома 166 по улице Астраханской до микрорайона «МЖК», микрорайон «МЖК», ул.Астраханская, 197-203, 255-281, ул.Д.Карбышева, ул.Школьная. Также будет прекращена подача холодного водоснабжения в деревню Перикса, в/ч «Пехотка», детский сад №32 «Ромашка» (ул.Д.Карбышева, 1) и на котельные по ул.Астраханская 1/1а, ул.Астраханская,191, ул.Д.Карбышева,4А. То есть жители, которые получают тепло и горячую воду от этих котельных станутся еще и без этих коммунальных благ.

- При необходимости по указанным адресам будет организован подвоз воды, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU