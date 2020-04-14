В тамбовских колониях осужденные общаются с родственниками по видеосвязи
Из-за коронавируса в тамбовских колониях с 16 марта и до особого распоряжения запретили длительные и краткосрочные свидания. Теперь осужденные ИК № 3 и № 8 могут пообщаться с родственниками по видеосвязи. Для этих целей используются специальные терминалы, которые представляют собой монитор с экраном, телефонной трубкой и видеокамерой.
- Осужденные активно пользуются данной возможностью и общаются с родственниками. Видеопереговоры считаются обычным телефонным разговором и не приравниваются к краткосрочным или длительным свиданиям, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU