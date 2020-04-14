2020-04-14T14:50:40+03:00
Общество

В Тамбовской области заработал «Детский сад онлайн»

Ресурс создан в помощь родителям, остающимся с малышами на самоизоляции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области запустили YouTube-канал «Детский сад онлайн – Тамбовская область». Информационный ресурс создан для поддержки родителей и дошколят во время действия режима самоизоляции. На этой площадке специалисты детских садов области (воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, инструкторы по физической культуре, медицинские работники) демонстрируют свой опыт работы с помощью коротких видеороликов.

Родители получают методическую поддержку в вопросах воспитания и развития детей, необходимую психологическую помощь от лучших специалистов дошкольного образования области. Здесь же проводятся мастер-классы по изготовлению различных аппликаций, поделок, занятия по рисованию, физкультминутки и демонстрируются различные игровые методики, которые помогут родителям организовать совместный досуг с детьми и провести время с пользой.

- Педагогам для размещения материалов на информационном ресурсе необходимо направить заявку по адресу электронной почты: leluchka34@mail.ru, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области. - Родителям и детям для просмотра материалов и встречи с любимыми воспитателями в виртуальном пространстве необходимо перейти на YouTube канал по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCL6KCP3jyz1wADEYy00WadA?view_as=subscriber.

ИСТОЧНИК KP.RU

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