2020-04-14T17:19:44+03:00
Общество

В Тамбове от клещей обработали парк «Дружба»

В ближайшие две недели работы проведут на набережной и в Ласковском карьере
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Горожан обезопасят от нападения клещейГорожан обезопасят от нападения клещейФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове началась противоклещевая обработка общественных территорий. Мероприятия стартовали в парке «Дружба». Сотрудникам дезцентра предстоит обработать территорию площадью более 260 тысяч квадратных метров.

- В течение двух недель такие работы пройдут на улице Набережная (151 тысяча квадратных метров) и в Ласковском карьере (21 тысяча квадратных метров). Также, если после проведения мониторинга клещевой обстановки, будет выявлен еще какой-либо очаг массового распространения насекомых, будем проводить уже точечную обработку, - говорит начальник службы зеленого хозяйства МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Игорь Шведов.

Противоклещевую обработку проводят, опрыскивая траву и землю специальным веществом. Используют для этого быстроразрушающиеся в окружающей среде акарициды. Как утверждают специалисты, средство безопасно для человека, животных и птиц. Тем не менее во время, обработки и некоторое время после нее от прогулок в зонах отдыха лучше воздержаться. Информационные аншлаги о проведении акарицидной обработки выставили на территории всего парка, поэтому горожанам надо внимательнее следить за объявлениями, а в период режима самоизоляции и вовсе воздержаться от посещения парка «Дружба» и набережной реки Цны.

На протяжении всего летнего периода сотрудники Роспотребнадзора будут проводить мониторинг клещевой обстановки, а с наступлением осени пройдет еще одна полномасштабная обработка зон массового отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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