Тамбовчане могут попасть на прием в МФЦ только по предварительной записи

14 Апр 2020 2020-04-14T16:40:23+03:00

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С 13 апреля возобновили свою работу МФЦ в Тамбове и Мичуринске. Попасть туда на прием можно только по предварительной записи. Учреждения работают в формате «дежурных окон». При этом в здания многофункциональных центров пока не будут пускать лиц, сопровождающих заявителя.

- Для исключения случаев мошенничества при записи на прием и последующей незаконной реализации талонов во время предварительной записи необходимо сообщить сотруднику колл-центра фамилию заявителя и всех участников предоставления услуги, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Жителям региона напоминают, что если при личном обращении в МФЦ будет выявлено несоответствие фамилии, указанной при предварительной записи, и фамилии заявителя, в обслуживании будет отказано. Кроме того, предоставление услуг заявителям по талонам, полученным по предварительной записи по данным иных граждан, в учреждениях сети МФЦ не осуществляется.

Записаться на прием можно по телефонам, указанным на портале сети МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU