2020-04-14T14:10:45+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина отправится в колонию на 8 лет за то, что избил и задушил знакомого

Злоумышленник раскаялся в совершении преступления
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Уваровском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в умышленном причинении смерти своему знакомому (ч.1 ст. 105 УК РФ). Установлено, что в декабре прошлого года в течение дня он вместе со своей супругой распивал спиртные напитки в доме потерпевшего. Во время застолья между ним и хозяином жилища произошла ссора, в ходе которой последний стал оскорблять подсудимого и его жену, а также требовать от них покинуть дом.

Разозлившись, мужчина сначала избил знакомого кулаками, а затем задушил веревкой. Потерпевший скончался на месте происшествия в результате асфиксии. На судебном заседании злоумышленник раскаялся и признал свою вину.

- С учетом личности подсудимого, признании им вины, явки с повинной, наличии на иждивении малолетних детей суд назначил мужчине наказание по ч.1 ст. 105 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Тамбовщины грозит до 5 лет колонии за угон «семерки», принадлежащей односельчанину
В Тамбове от клещей обработали парк «Дружба»
Тамбовчане могут попасть на прием в МФЦ только по предварительной записи
Многоэтажки в микрорайонах МЖК и Пехотка Тамбова останутся без холодной воды
В тамбовских колониях осужденные общаются с родственниками по видеосвязи
В Тамбовской области заработал «Детский сад онлайн»
В Тамбовской области мужчина отправится в колонию на 8 лет за то, что избил и задушил знакомого
В Тамбове хлоркой продезинфицировали подъезды к детским садам
Сотрудник тамбовской стройфирмы, где незаконно работали гастарбайтеры, пытался подкупить полицейского
В Тамбове стартовал ремонт Рассказовского шоссе
Сбербанк увеличил число пользователей школьной цифровой платформы в два раза
Тамбовская пенсионерка отдала 30 тысяч рублей мошеннику, который пообещал ей утеплить квартиру
В Тамбовской области насмерть сбили велосипедиста: мужчина попал под один автомобиль, а уже лежащего его переехала другая машина
Двое мужчин похитили металлические таблички с могил Воздвиженского кладбища Тамбова
Коронавирус в Тамбове, новости на 14 апреля 2020 года: за сутки число заболевших увеличилось на 35 человек
35 тамбовчан оштрафовали за нарушение режима самоизоляции и карантина
Тамбовская область получит 66,7 млн рублей на выплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом
На севере Тамбова высадят спиреи, форзиции и клены
В Тамбове дезинфицируют подземные пешеходные переходы и путепроводы
На Тамбовщине четверо молодых людей ответят в суде за смерть 23-летнего парня
Мошенники «штрафуют» тамбовчан за нарушение режима самоизоляции
Полицейские нашли в Тамбове шесть тайников с наркотиками
В Тамбове развернули Центр лечения пневмоний, вызванных коронавирусом
Тамбовчанка смертельно ранила мужа кухонным ножом
В десятки жилых домов Тамбова ограничат подачу холодной воды
Тамбовчанина, недавно освободившегося из колонии, задержали за серию краж из торговых точек