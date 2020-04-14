В Тамбовской области мужчина отправится в колонию на 8 лет за то, что избил и задушил знакомого

14 Апр 2020 2020-04-14T14:10:45+03:00

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В Уваровском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в умышленном причинении смерти своему знакомому (ч.1 ст. 105 УК РФ). Установлено, что в декабре прошлого года в течение дня он вместе со своей супругой распивал спиртные напитки в доме потерпевшего. Во время застолья между ним и хозяином жилища произошла ссора, в ходе которой последний стал оскорблять подсудимого и его жену, а также требовать от них покинуть дом.

Разозлившись, мужчина сначала избил знакомого кулаками, а затем задушил веревкой. Потерпевший скончался на месте происшествия в результате асфиксии. На судебном заседании злоумышленник раскаялся и признал свою вину.

- С учетом личности подсудимого, признании им вины, явки с повинной, наличии на иждивении малолетних детей суд назначил мужчине наказание по ч.1 ст. 105 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU