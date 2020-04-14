В Тамбове хлоркой продезинфицировали подъезды к детским садам

14 Апр 2020 2020-04-14T13:30:31+03:00

Для обработки дорог и тротуаров использовали раствор хлора Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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В ночь с 13 на 14 апреля сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервис» провели дезинфекцию дорог и тротуаров вблизи лечебных учреждений и детских садов, в которых организована работа дежурных групп.

Для работ использовалось 6 единиц техники. Всего были обработаны подходы и подъезды более чем к пятидесяти объектам. Площадь обработки составила более 40 тысяч квадратных метров.

- Согласно рекомендациям Роспотребнадзора для дезинфекции применяется раствор гипохлорита натрия в концентрации 0,5% по активному хлору, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU