В Тамбове принялись за покраску бордюров, ограждений и урн

15 Апр 2020 2020-04-15T10:49:05+03:00

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Порядок в Тамбове наводят специалисты муниципального учреждения «Спецдорсервис», которые трудятся в две смены — всего 165 человек и 44 единицы техники.Одни бригады моют и дезинфицируют городские улицы, другие обеспечивают безопасность на дорогах — проводят ямочный ремонт и наносят горизонтальную дорожную разметку. Еще десятки сотрудников учреждения отвечают за чистоту и порядок в областном центре.

Сейчас работники «Спецдорсервиса» приступили к покраске бордюрного камня, пешеходных ограждений и урн на улицах Лермонтовская, Советская, Комсомольской площади и площади Ленина. После зимней эксплуатации тщательно промыты и окрашены перильные ограждения на улицах Гастелло, Елецкая, Гагарина, Авиационная, Делегатская, Волжская, Бастионная, Рубежный проезд и Новорубежный переулок. Всего в городе окрасили 1600 погонных метров ограждений.

-Прежде чем приступить к покраске ограждений, бордюров и световых опор, наши сотрудники проводят ряд подготовительных работ — счищают старую краску и смывают грязь с поверхностей. Только после этого наносят свежую краску, - говорит директор муниципального учреждения «Спецдорсервис» Сергей Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU