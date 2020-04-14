2020-04-14T10:50:36+03:00
Происшествия

В Тамбовской области насмерть сбили велосипедиста: мужчина попал под один автомобиль, а уже лежащего его переехала другая машина

68-летний пенсионер погиб на месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожилой мужчина неожиданно выехал на дорогуПожилой мужчина неожиданно выехал на дорогуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погиб 68-летний пенсионер, произошла 13 апреля в 21 час 20 минут на 20 километре автодороги «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Жердевского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» наехал на пожилого велосипедиста, который двигался по левой обочине во встречном с автомобилем направлении и неожиданно выехал на проезжую часть. После столкновения пенсионер остался лежать на проезжей части, где на него допустил наехал автомобиль «Kia Rio», за рулем которого находился 19-летний водитель.

- В результате аварии 68-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Пенсионер попал сразу под две машины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пенсионер попал сразу под две машиныФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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