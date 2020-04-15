2020-04-15T09:27:49+03:00
Происшествия

В Тамбовской области без вести пропал 57-летний мужчина

Следователи просят помощи в поисках Бориса Викторовича Осотова
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчина пропал 23 марта этого годаМужчина пропал 23 марта этого годаФото: СУ СК России по Тамбовской области
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Тамбовские следователи разыскивают без вести пропавшего 57-летнего Осотова Бориса Викторовича, который вечером, 23 марта этого года, покинул место своего временного пребывания по адресу: Мучкапский район, село Нижнее Чуево, ул. Советская, д. 51. С тех пор о мужчине ничего неизвестно.

Приметы: на вид 60 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русые.

- Всех, кто обладает информацией о местонахождении Осотова, просьба обратится по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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