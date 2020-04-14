Сотрудник тамбовской стройфирмы, где незаконно работали гастарбайтеры, пытался подкупить полицейского

14 Апр 2020 2020-04-14T12:53:29+03:00

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В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника строительной фирмы, обвиняемого в покушении на дачу взятки.

По версии следствия, в конце декабря 2019 года мужчина, находясь в служебном автомобиле сотрудника ОМВД России по Сосновскому району, положил в бардачок его машины 70 тысяч рублей. Взятка полагалась за несоставление административных материалов в отношении 30 иностранцев, работавших в стройфирме без разрешения. От денежного вознаграждения сотрудник полиции отказался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU