Сотрудник тамбовской стройфирмы, где незаконно работали гастарбайтеры, пытался подкупить полицейского
В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника строительной фирмы, обвиняемого в покушении на дачу взятки.
По версии следствия, в конце декабря 2019 года мужчина, находясь в служебном автомобиле сотрудника ОМВД России по Сосновскому району, положил в бардачок его машины 70 тысяч рублей. Взятка полагалась за несоставление административных материалов в отношении 30 иностранцев, работавших в стройфирме без разрешения. От денежного вознаграждения сотрудник полиции отказался.
- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU