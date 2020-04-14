Двое мужчин похитили металлические таблички с могил Воздвиженского кладбища Тамбова

14 Апр 2020 2020-04-14T10:10:28+03:00

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Ночью на улице Чичканова областного центра в районе Воздвиженского кладбища сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на двух подозрительных мужчин. Их остановили и опросили. Полицейские заметили, что у каждого мужчины был рюкзак, в котором находилось что-то тяжелое. При досмотре личных вещей в них обнаружили металлические таблички, похищенные с надгробий. Воров задержали и доставили в полицию.

Выяснилось, что двое тамбовчан, одному из которых возрасте 35 лет, а второму – 36, решили похитить с могил таблички с именами покойных, чтобы потом сдать их в пункт приема металлолома. В общей сложности они украли 13 таких табличек.

- В отношение задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Надругательство над местами захоронений», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Металлические таблички изъяты, устанавливаются места захоронений, откуда они были похищены, а также родственники умерших, которым после проведения экспертизы будут переданы похищенные предметы. Изучается объем нанесенного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU