2020-04-14T10:10:28+03:00
Происшествия

Двое мужчин похитили металлические таблички с могил Воздвиженского кладбища Тамбова

Украденное они планировали сдать в пункт приема металлолома
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Тамбовчанам грозит наказание за надругательство над местами захороненийТамбовчанам грозит наказание за надругательство над местами захороненийФото: УМВД России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Ночью на улице Чичканова областного центра в районе Воздвиженского кладбища сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на двух подозрительных мужчин. Их остановили и опросили. Полицейские заметили, что у каждого мужчины был рюкзак, в котором находилось что-то тяжелое. При досмотре личных вещей в них обнаружили металлические таблички, похищенные с надгробий. Воров задержали и доставили в полицию.

Выяснилось, что двое тамбовчан, одному из которых возрасте 35 лет, а второму – 36, решили похитить с могил таблички с именами покойных, чтобы потом сдать их в пункт приема металлолома. В общей сложности они украли 13 таких табличек.

- В отношение задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Надругательство над местами захоронений», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Металлические таблички изъяты, устанавливаются места захоронений, откуда они были похищены, а также родственники умерших, которым после проведения экспертизы будут переданы похищенные предметы. Изучается объем нанесенного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудник тамбовской стройфирмы, где незаконно работали гастарбайтеры, пытался подкупить полицейского
В Тамбове стартовал ремонт Рассказовского шоссе
Сбербанк увеличил число пользователей школьной цифровой платформы в два раза
Тамбовская пенсионерка отдала 30 тысяч рублей мошеннику, который пообещал ей утеплить квартиру
В Тамбовской области насмерть сбили велосипедиста: мужчина попал под один автомобиль, а уже лежащего его переехала другая машина
Двое мужчин похитили металлические таблички с могил Воздвиженского кладбища Тамбова
Коронавирус в Тамбове, новости на 14 апреля 2020 года: за сутки число заболевших увеличилось на 35 человек
35 тамбовчан оштрафовали за нарушение режима самоизоляции и карантина
Тамбовская область получит 66,7 млн рублей на выплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом
На севере Тамбова высадят спиреи, форзиции и клены
В Тамбове дезинфицируют подземные пешеходные переходы и путепроводы
На Тамбовщине четверо молодых людей ответят в суде за смерть 23-летнего парня
Мошенники «штрафуют» тамбовчан за нарушение режима самоизоляции
Полицейские нашли в Тамбове шесть тайников с наркотиками
В Тамбове развернули Центр лечения пневмоний, вызванных коронавирусом
Тамбовчанка смертельно ранила мужа кухонным ножом
В десятки жилых домов Тамбова ограничат подачу холодной воды
Тамбовчанина, недавно освободившегося из колонии, задержали за серию краж из торговых точек