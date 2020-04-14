2020-04-14T09:33:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 14 апреля 2020 года: за сутки число заболевших увеличилось на 35 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 14 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 апреля 2020 года: на сегодняшний день количество подтвержденных диагнозов составляет 83 человека. 6 из них уже выздоровели. За последние сутки коронавирус выявили у 35 тамбовчан. Все они, как сообщает региональный штаб, уже находились под наблюдением. В общей сложности на госпитализации находятся 76 человек, из них у 20 вирус подозревают, 5 тестов находятся в работе.

- На домашнем карантине находятся 548 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. – Снято с наблюдения 1255 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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