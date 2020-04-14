2020-04-14T12:10:02+03:00
Общество

В Тамбове стартовал ремонт Рассказовского шоссе

4 километра дороги сделают за 118 млн рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
На работы по Рассказовскому шоссе потратят 118 млн рублейНа работы по Рассказовскому шоссе потратят 118 млн рублейФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В Тамбове начался ремонт Рассказовского шоссе. Работы проходят в рамках проекта БКАД. Подрядчик приведет в нормативное состояние 4 километра дорожного покрытия на участке от улицы Степана Разина до Пригородного леса. Сейчас рабочие приступили к первому этапу работ — на участке 700 м ведется фрезерование и в ближайшее время уже начнется асфальтирование первым слоем по обеим сторонам.

Контракт удалось заключить в декабре 2019 года, у подрядчика было время заранее закупить материалы для ремонта, поэтому работы стартовали сразу, как только это позволила погода. Стоимость контракта составляет порядка 118 миллионов рублей.

- Исправим поперечные и продольные уклоны проезжей части с помощью фрезерования и выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, для усиления конструкции дорожной одежды уложим на всю ширину проезжей части армирующую геосетку и слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, установим новые дорожные бордюры», - рассказал начальник отдела по контролю за строительством и ремонтом дорог Антон Устинов. - Также будут отремонтированы тротуары и заездные карманы. Для безопасности дорожного движения установим новые светофорные объекты, нанесем горизонтальную дорожную разметку термопластиком, установим дублирующие дорожные знаки, установим перильное и барьерное ограждение, а также троссовое ограждение».

Все работы будут проводиться без перекрытия дорожного движения. Контроль за ремонтом будут осуществлять сотрудники технического надзора муниципального казенного учреждения «Дирекция городских дорог».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудник тамбовской стройфирмы, где незаконно работали гастарбайтеры, пытался подкупить полицейского
В Тамбове стартовал ремонт Рассказовского шоссе
Сбербанк увеличил число пользователей школьной цифровой платформы в два раза
Тамбовская пенсионерка отдала 30 тысяч рублей мошеннику, который пообещал ей утеплить квартиру
В Тамбовской области насмерть сбили велосипедиста: мужчина попал под один автомобиль, а уже лежащего его переехала другая машина
Двое мужчин похитили металлические таблички с могил Воздвиженского кладбища Тамбова
Коронавирус в Тамбове, новости на 14 апреля 2020 года: за сутки число заболевших увеличилось на 35 человек
35 тамбовчан оштрафовали за нарушение режима самоизоляции и карантина
Тамбовская область получит 66,7 млн рублей на выплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом
На севере Тамбова высадят спиреи, форзиции и клены
В Тамбове дезинфицируют подземные пешеходные переходы и путепроводы
На Тамбовщине четверо молодых людей ответят в суде за смерть 23-летнего парня
Мошенники «штрафуют» тамбовчан за нарушение режима самоизоляции
Полицейские нашли в Тамбове шесть тайников с наркотиками
В Тамбове развернули Центр лечения пневмоний, вызванных коронавирусом
Тамбовчанка смертельно ранила мужа кухонным ножом
В десятки жилых домов Тамбова ограничат подачу холодной воды
Тамбовчанина, недавно освободившегося из колонии, задержали за серию краж из торговых точек