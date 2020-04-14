В Тамбове стартовал ремонт Рассказовского шоссе

14 Апр 2020 2020-04-14T12:10:02+03:00

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В Тамбове начался ремонт Рассказовского шоссе. Работы проходят в рамках проекта БКАД. Подрядчик приведет в нормативное состояние 4 километра дорожного покрытия на участке от улицы Степана Разина до Пригородного леса. Сейчас рабочие приступили к первому этапу работ — на участке 700 м ведется фрезерование и в ближайшее время уже начнется асфальтирование первым слоем по обеим сторонам.

Контракт удалось заключить в декабре 2019 года, у подрядчика было время заранее закупить материалы для ремонта, поэтому работы стартовали сразу, как только это позволила погода. Стоимость контракта составляет порядка 118 миллионов рублей.

- Исправим поперечные и продольные уклоны проезжей части с помощью фрезерования и выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, для усиления конструкции дорожной одежды уложим на всю ширину проезжей части армирующую геосетку и слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, установим новые дорожные бордюры», - рассказал начальник отдела по контролю за строительством и ремонтом дорог Антон Устинов. - Также будут отремонтированы тротуары и заездные карманы. Для безопасности дорожного движения установим новые светофорные объекты, нанесем горизонтальную дорожную разметку термопластиком, установим дублирующие дорожные знаки, установим перильное и барьерное ограждение, а также троссовое ограждение».

Все работы будут проводиться без перекрытия дорожного движения. Контроль за ремонтом будут осуществлять сотрудники технического надзора муниципального казенного учреждения «Дирекция городских дорог».

ИСТОЧНИК KP.RU