Жителю Тамбовщины грозит до 5 лет колонии за угон «семерки», принадлежащей односельчанину

14 Апр 2020 2020-04-14T18:01:20+03:00

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В дежурную часть отделения полиции поселка городского типа Ржакса поступила информация об угоне автомобиля «ВАЗ-2107», принадлежащего местному жителю. Выяснилось, что владелец легковушки припарковал свою машину на улице Станционной и оставил ее с незапертыми дверцами, чем воспользовался злоумышленник.

Сотрудники уголовного розыска установили, что угон совершил 40-летний знакомый потерпевшего, которого он ранее подвозил на своей машине. Тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из автомобиля, но позже вернулся и поехал кататься. Автомобиль был обнаружен сотрудниками ДПС в черте поселка в технически исправном состоянии.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи определяет виновному лишение свободы на срок до пяти лет. Полиция призывает владельцев автотранспорта внимательнее относиться к обеспечению мер безопасности в отношении собственных средств передвижения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU