35 тамбовчан оштрафовали за нарушение режима самоизоляции и карантина

13 Апр 2020 2020-04-13T18:00:19+03:00

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По состоянию на 13 апреля в Тамбовской области составлено уже 35 административных протоколов, связанных нарушениями при угрозе распространения коронавируса. Из-за действующего на территории региона режимом самоизоляции покидать дома можно только в случае крайней необходимости. Ответственность за нарушение – штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Большинство протоколов составлены по ст. 20.6.1 часть 1 КоАП – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». 5 административных протоколов - по ст. 6.3 КоАП, 4 из которых по части 2 – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

5 административных протоколов – по ст. 19.4 КоАП – «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

Сейчас в области проходят рейды по проверке соблюдения гражданами режима самоизоляции. Выходя из дома по уважительной причине, тамбовчане должны иметь при себе паспорт, а люди, добирающиеся на работу, еще и справку от работодателя. Прогулки в парках и зонах отдыха являются нарушением.

Автомобилисты также могут передвигаться по дорогам только по уважительной причине. Автоинспекторы в случае остановки могут потребовать у водителя объяснить необходимость поездки. А в случае если она окажется недостаточно весомой, водитель может быть привлечен к ответственности.

В число нарушителей режима самоизоляции могут попасть и жители других регионов, которые приехав в Тамбовскую область, своевременно не известили об этом органы местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU