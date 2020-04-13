Тамбовская область получит 66,7 млн рублей на выплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом
Глава Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 45,69 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией covid-19. Тамбовской области на эти цели направлено свыше 66,68 миллиона рублей.
Как отметили в областном управлении здравоохранения, средства начнут выплачивать с 1 апреля на основании данных лечебных учреждений. Выплаты полагаются тем сотрудникам, которые непосредственно участвуют в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией.
Врачи скорой помощи получат дополнительно 50 тысяч рублей, средний, младший медицинский персонал и водители – 25 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях людям, у которых выявлена коронавирусная инфекция, полагается доплата в размере 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU