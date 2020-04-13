На севере Тамбова высадят спиреи, форзиции и клены

13 Апр 2020 2020-04-13T17:07:01+03:00

В этом году в тамбовских скверах и парках высадят около 1000 деревьев и кустарников Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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В Тамбове продолжается весенняя высадка кустарников и деревьев. Сегодня, 13 апреля, сотрудники высадят во Французском сквере на севере Тамбова 50 спирей, столько же форзиций и 25 кленов.

По словам начальника отдела зеленого хозяйства дирекции благоустройства и озеленения Игоря Шведова, в этом году в городских парках будет высажено порядка 1000 деревьев и кустарников.

- К сожалению, приходится констатировать факт, что не все жители города берегут и ценят красоту, на создание которой тратятся средства городского бюджета, особенно в северной части города. Не редкость испорченные надписями новые скамейки, кражи посаженных деревьев и кустарников. Напоминаю жителям, что все парки оборудованы камерами наблюдения и найти нарушителей не составляет труда, - сказал Игорь Артурович.

ИСТОЧНИК KP.RU