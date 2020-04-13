На Тамбовщине четверо молодых людей ответят в суде за смерть 23-летнего парня

13 Апр 2020 2020-04-13T15:40:39+03:00

Они избили его, а затем сами отвезли в больницу

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В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Токаревского района (возраст от 22 лет до 31 года) и 22 –летнего жителя Липецкой области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» и ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой».

По версии следствия, вечером, 6 мая прошлого года, двое молодых людей на машине одного из них приехали из города Рассказово в поселок Токаревка. В сквере, около районной больницы, к ним подошла компания находившихся в состоянии алкогольного опьянения молодых людей, которые стали провоцировать конфликт и накинулись на «приезжих» с кулаками.

Затем обвиняемые отобрали у 26-летнего владельца автомобиля ключи и стали требовать 50 тысяч рублей. Поскольку у парня не было при себе столько денег, злоумышленники забрали всего лишь 2 тысячи рублей, а его 23-летнего приятеля спрятали в багажник, после чего все вместе поехали в Рассказовский район за оставшейся суммой.

- Управлял автомобилем один из обвиняемых. По пути следования злоумышленники, заметив, что молодой человек со своего сотового телефона позвонил в экстренную службу, достали его из багажника и вновь подвергли избиению. На автозаправочной станции в Мордовском районе обвиняемые обнаружили, что 23-летний парень не подает признаков жизни, и отвезли его в местную больницу, сказав, что нашли тело на обочине дороги. Кошелек с денежными средствами погибшего фигуранты забрали себе, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

На период следствия всем обвиняемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU