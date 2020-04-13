В Тамбове дезинфицируют подземные пешеходные переходы и путепроводы

13 Апр 2020 2020-04-13T16:21:16+03:00

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В Тамбове сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервис» провели дезинфекцию подземного пешеходного перехода на улице Советской и остекленного пешеходного путепровода на улице Мичуринской.

Известно, что обработка объектов проводилась с использованием 6% хлорного раствора, а также ранцевых распрыскивателей – аэрозольных распределителей. Как сообщили в информационном управлении администрации Тамбова, направленная аэрозольная дезинфекция позволяет под визуальным контролем специалиста обработать все участки поверхностей помещения - стеновых и светопрозрачных ограждающих конструкций, полов, лестниц, поручней и перил.

- Дезинфекция данных объектов в период риска распространения коронавируса очень важна. В час-пик здесь бывает большой поток людей, поэтому пешеходные переходы требуют дополнительной обработки. Мы планируем проводить дезинфекцию всех поверхностей переходов дважды в неделю, - сказал директор муниципального учреждения «Спецдорсервис» Сергей Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU