В Тамбове дезинфицируют подземные пешеходные переходы и путепроводы
В Тамбове сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервис» провели дезинфекцию подземного пешеходного перехода на улице Советской и остекленного пешеходного путепровода на улице Мичуринской.
Известно, что обработка объектов проводилась с использованием 6% хлорного раствора, а также ранцевых распрыскивателей – аэрозольных распределителей. Как сообщили в информационном управлении администрации Тамбова, направленная аэрозольная дезинфекция позволяет под визуальным контролем специалиста обработать все участки поверхностей помещения - стеновых и светопрозрачных ограждающих конструкций, полов, лестниц, поручней и перил.
- Дезинфекция данных объектов в период риска распространения коронавируса очень важна. В час-пик здесь бывает большой поток людей, поэтому пешеходные переходы требуют дополнительной обработки. Мы планируем проводить дезинфекцию всех поверхностей переходов дважды в неделю, - сказал директор муниципального учреждения «Спецдорсервис» Сергей Белов.
ИСТОЧНИК KP.RU