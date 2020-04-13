В Тамбове развернули Центр лечения пневмоний, вызванных коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T13:41:18+03:00

Учреждение разместили на базе облбольницы, оно рассчитано на 80 коек

Изменить размер текста: A A

В Тамбове больных коронавирусом будут принимать в Центре для лечения пневмоний, развернутого на базе Тамбовской областной клинической больницы.

- Центр оснащен всем необходимым современным медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ, УЗИ, рентгенаппараты и следящую реанимационную аппаратуру, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Лечебное учреждение рассчитано на 80 коек и расположено в отдельно стоящем здании.

ИСТОЧНИК KP.RU