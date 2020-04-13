2020-04-13T13:41:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбове развернули Центр лечения пневмоний, вызванных коронавирусом

Учреждение разместили на базе облбольницы, оно рассчитано на 80 коек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Центр укомплектован персоналом и оборудованиемЦентр укомплектован персоналом и оборудованиемФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове больных коронавирусом будут принимать в Центре для лечения пневмоний, развернутого на базе Тамбовской областной клинической больницы.

- Центр оснащен всем необходимым современным медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ, УЗИ, рентгенаппараты и следящую реанимационную аппаратуру, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Лечебное учреждение рассчитано на 80 коек и расположено в отдельно стоящем здании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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