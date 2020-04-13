Тамбовчанка смертельно ранила мужа кухонным ножом
Семейная ссора супругов из Уваровского района закончилась гибелью 38-летнего мужчины. Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, 10 апреля муж, жена и ее подруга вместе распивали спиртное. На почве ревности между супругами произошел конфликт, знакомая семьи. Во время скандала собралась и ушла. Оставшись вдвоем, муж с женой отправились в дом, где мужчина несколько раз ударил свою жену, в ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла им супругу удар в живот. Раненого мужчину доставили в реанимационное отделение Уваровской ЦРБ, где он на следующий день скончался.
- По данному факту в Уваровском МСО СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщает СУ СКР по тамбовской области. - По делу ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Подозреваемой по делу проходит 38-летняя супруга погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU