2020-04-13T13:05:22+03:00
Происшествия

Тамбовчанка смертельно ранила мужа кухонным ножом

38-летний мужчина скончался в реанимационном отделении больницы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Семейная ссора супругов из Уваровского района закончилась гибелью 38-летнего мужчины. Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, 10 апреля муж, жена и ее подруга вместе распивали спиртное. На почве ревности между супругами произошел конфликт, знакомая семьи. Во время скандала собралась и ушла. Оставшись вдвоем, муж с женой отправились в дом, где мужчина несколько раз ударил свою жену, в ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла им супругу удар в живот. Раненого мужчину доставили в реанимационное отделение Уваровской ЦРБ, где он на следующий день скончался.

- По данному факту в Уваровском МСО СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщает СУ СКР по тамбовской области. - По делу ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемой по делу проходит 38-летняя супруга погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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