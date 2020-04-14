Тамбовская пенсионерка отдала 30 тысяч рублей мошеннику, который пообещал ей утеплить квартиру

14 Апр 2020 2020-04-14T11:31:28+03:00

Пожилая женщина полностью оплатила работы, но так и не дождалась ремонта

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть отдела полиции № 3 города Тамбова поступило сообщение от 80-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что к ней домой пришел неизвестный молодой человек и предложил утеплить квартиру. За свои услуги он попросил 30 тысяч рублей.

Пенсионерка поддалась уговорам мошенника и отдала ему всю сумму сразу. Парень забрал деньги и пообещал, что выполнит работы в срок. Затем аферист пропал и перестал отвечать на звонки пожилой женщины. Тамбовчанка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Стражи порядка установили личность мошенника. Им оказался 26-летний тамбовчанин. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Молодой человек сознался в мошенничестве и пояснил, что всю сумму успел потратил на развлечения.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU