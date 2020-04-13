В десятки жилых домов Тамбова ограничат подачу холодной воды

13 Апр 2020 2020-04-13T12:19:55+03:00

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В Тамбове произошло повреждение водовода, из-за которого 13 апреля снизится напор холодной воды в десятках жилых домов.

- Холодное водоснабжение будет ограничено в жилых домах по ул. Астраханская, 175/15, 175/14, 175/17(корпус 1-2), 175/21, 175/23, 175/24, 219, 220, 221, 222, 223, 237, 238, 239, 240, 241, 255, 256; в районе жилых домов по ул. Коммунальная, 13, 14, 16, 17, 20/5, 21/7, 22, 22/10, 24, 26, 28, 32, 34, 36, ул. Носовская, 3а, 3б, 4, 6, 8, ул. Базарная, 103, 105/30, 110; частных домов по ул. Лысогорская, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, - сообщает администрация Тамбова.

Терпеть неудобства жителям придется до окончания ремонтных работ, о сроках ликвидации аварии пока ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU